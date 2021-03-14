BioNTech створила альянс фармкомпаній для ліквідації браку COVID-вакцин в Європі

Серед компаній, які увійшли в альянс - Novartis AG, Merck KGaA і Sanofi SA. Вони поставили завдання провести 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.



За словами представника BioNTech, переговори про новий виробничий альянс координувалися з Pfizer. У компанії також відзначили, що нові експортні обмеження, введені ЄС, Великобританією і США можуть порушити ланцюжок поставок дефіцитних інгредієнтів для вакцин.



В рамках нового альянсу BioNTech планує розширити власне виробництво. Так, у квітні в Німеччині має запрацювати новий завод потужністю в 750 млн доз вакцини в рік.



Нагадаємо, компанії AstraZeneca назвали причини скорочення поставок вакцини від коронавірусу в Євросоюз. Наголошується, що це стосується експортних обмежень.

Раніше повідомлялося, що федеральна влада розподілить на цьому тижні в США близько 18,5 мільйона доз вакцин від COVID-19. Це на 2,5 мільйона менше, ніж тижнем раніше.