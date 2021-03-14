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BioNTech створила альянс фармкомпаній для ліквідації браку COVID-вакцин в Європі

Новость на русском → Європа, Неділя 14 березня 2021 05:11
BioNTech створила альянс фармкомпаній для ліквідації браку COVID-вакцин в Європі Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Німецька компанія BioNTech створила альянс фармацевтичних компаній для ліквідації нестачі препаратів від коронавірусу в Європі. Туди увійшли 13 фармацевтичних організацій.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Серед компаній, які увійшли в альянс - Novartis AG, Merck KGaA і Sanofi SA. Вони поставили завдання провести 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.

За словами представника BioNTech, переговори про новий виробничий альянс координувалися з Pfizer. У компанії також відзначили, що нові експортні обмеження, введені ЄС, Великобританією і США можуть порушити ланцюжок поставок дефіцитних інгредієнтів для вакцин.

В рамках нового альянсу BioNTech планує розширити власне виробництво. Так, у квітні в Німеччині має запрацювати новий завод потужністю в 750 млн доз вакцини в рік.

Нагадаємо, компанії AstraZeneca назвали причини скорочення поставок вакцини від коронавірусу в Євросоюз. Наголошується, що це стосується експортних обмежень.

Раніше повідомлялося, що федеральна влада розподілить на цьому тижні в США близько 18,5 мільйона доз вакцин від COVID-19. Це на 2,5 мільйона менше, ніж тижнем раніше.

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