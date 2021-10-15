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BioNTech і Pfizer запросили дозвіл в ЄС на вакцинацію дітей у віці 5-12 років

Автор: Олександр Мороз

Pfizer і BioNTech запросили ліцензію на вакцинацію проти коронавірусу дітей у віці від 5 до 11 років. Виробники вакцин звернулися до Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії BioNTech.

Таким чином в Європі може бути вперше дозволена імунізація проти коронавірусу дітей в цій віковій категорії.

Pfizer і BioNTech заявили, що вони надали необхідні дані в EMA. У тому числі - результати пізніх стадій дослідження.

Компанія протестувала вакцину у більш ніж 2200 дітей у віці від шести місяців до 11 років. Для дітей використовували меншу дозу, ніж зазвичай вводять дорослим.

Розробники вакцини заявили, що результати досліджень показали "сильну імунну відповідь" у дітей. Також вони запевняють, що вакцина безпечна для дітей.

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КоронавірусВакцинація