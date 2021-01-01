ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У BioNTech до лютого зрозуміють, скільки зможуть додатково робити вакцини від COVID

Автор: Роман Тверденко

Німецький виробник вакцини від коронавірусу BioNTech вивчає можливості розширення випуску препарату. Наскільки компанія може збільшити потужності, стане відомо в лютому.

Популярні новини

Про це заявив генеральний директор і співзасновник BioNTech Угур Шахін в інтерв'ю журналу Spiegel.

Він зазначив, що ситуація з кількістю необхідної вакцини "нерайдужні", оскільки в світі не схвалені інші вакцини.

"В кінці січня буде ясно, наскільки більше ми зможемо виробляти і чи вийде це. Ми змушені закривати пролом через відсутність інших дозволених вакцин", - сказав Шахін.

Зараз вакцина розробки BioNTech і Pfizer схвалена в США, Великобританії та Євросоюзі. У цих країнах і в ЄС почалася вакцинація груп ризику.

У четвер стало відомо, що ВООЗ дозволила екстрене використання цієї вакцини від коронавируса в світі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина от коронавируса