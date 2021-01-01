У BioNTech до лютого зрозуміють, скільки зможуть додатково робити вакцини від COVID

Німецький виробник вакцини від коронавірусу BioNTech вивчає можливості розширення випуску препарату. Наскільки компанія може збільшити потужності, стане відомо в лютому.

Про це заявив генеральний директор і співзасновник BioNTech Угур Шахін в інтерв'ю журналу Spiegel.

Він зазначив, що ситуація з кількістю необхідної вакцини "нерайдужні", оскільки в світі не схвалені інші вакцини.

"В кінці січня буде ясно, наскільки більше ми зможемо виробляти і чи вийде це. Ми змушені закривати пролом через відсутність інших дозволених вакцин", - сказав Шахін.

Зараз вакцина розробки BioNTech і Pfizer схвалена в США, Великобританії та Євросоюзі. У цих країнах і в ЄС почалася вакцинація груп ризику.

У четвер стало відомо, що ВООЗ дозволила екстрене використання цієї вакцини від коронавируса в світі.