ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Біологічна маска": у Фінляндії створили молекулу, здатну захистити від коронавірусу

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 15:40
"Біологічна маска": у Фінляндії створили молекулу, здатну захистити від коронавірусу Фото: у Фінляндії створили молекулу, здатну захистити від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Вчені Гельсінського університету створили молекулу, яка здатна захищати від зараження коронавірусом. "Біологічна маска", що застосовується за допомогою назального спрею, може захистити від COVID на кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу університету Гельсінкі.

"Створена вченими нова молекула TriSb92, згідно з проведеними дослідами, захищає від зараження коронавірусом, принаймні, протягом восьми годин навіть в ситуаціях високого ризику інфікування. На відміну від захисту, що забезпечується вакцинами, ефект від молекули починається відразу після її застосування", - йдеться в повідомленні.

Автор роботи Анна Мякеля заявила, що дослідження спрею з молекулою проводилися на мишах. Ті з них, хто отримував речовину, не хворіли на COVID-19, інші ж - заражалися.

Принцип дії молекули заснований на блокуванні білка на поверхні вірусної частинки.

Дослідження стверджує, що молекула TriSb92 може бути ефективною проти різних штамів коронавірусу. Використовувати молекулу пропонує разом з іншими засобами від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия Коронавірус
NEWS
Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму
Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року