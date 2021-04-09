Біолог: штам коронавірусу з ПАР гірше, але все ж реагує на вакцинацію

Директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко заявив, що південноафриканський штам коронавірусу гірше реагує на вакцинацію. Але все ж реагує.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна.

"Цей вірус також небезпечний тим, що він гірше реагує на вакцинацію, але все ж реагує. Зрештою вакцинація сприяє еволюційному тиску на вірус і в ньому відбувається більше мутацій", - зазначив біолог.

Комісаренко додав, що ті вакцини, які зараз є в Україні, запобігають розвитку коронавірусної інфекції і важкому перебігу хвороби.

"Тому вакцинуватися у будь-якому випадку потрібно", - підсумував учений.