ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Біолог: штам коронавірусу з ПАР гірше, але все ж реагує на вакцинацію

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 13:58
Біолог: штам коронавірусу з ПАР гірше, але все ж реагує на вакцинацію Фото: штам коронавируса з ПАР гірше реагує на вакцинацію (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Уляна Безпалько

Директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко заявив, що південноафриканський штам коронавірусу гірше реагує на вакцинацію. Але все ж реагує.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна.

"Цей вірус також небезпечний тим, що він гірше реагує на вакцинацію, але все ж реагує. Зрештою вакцинація сприяє еволюційному тиску на вірус і в ньому відбувається більше мутацій", - зазначив біолог.

Комісаренко додав, що ті вакцини, які зараз є в Україні, запобігають розвитку коронавірусної інфекції і важкому перебігу хвороби.

"Тому вакцинуватися у будь-якому випадку потрібно", - підсумував учений.

Нагадаємо, Комісаренко заявив, що південноафриканський штам коронавірусу дуже нагадує бразильський і є більш смертоносним.

Як писало РБК-Україна, в Україні дві дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали 5 осіб. 352 142 громадян отримали перше щеплення.

Так, в Офісі президента пояснили повільні темпи вакцинації тим, що Україна має недостатню кількість вакцин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцинація Коронавірус
NEWS
У Путіна заявили про загрозу повторення на Донбасі трагедії в Сребрениці
У Путіна заявили про загрозу повторення на Донбасі трагедії в Сребрениці
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні