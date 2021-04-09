Біолог: штам коронавірусу з ПАР гірше, але все ж реагує на вакцинацію
Директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко заявив, що південноафриканський штам коронавірусу гірше реагує на вакцинацію. Але все ж реагує.
"Цей вірус також небезпечний тим, що він гірше реагує на вакцинацію, але все ж реагує. Зрештою вакцинація сприяє еволюційному тиску на вірус і в ньому відбувається більше мутацій", - зазначив біолог.
Комісаренко додав, що ті вакцини, які зараз є в Україні, запобігають розвитку коронавірусної інфекції і важкому перебігу хвороби.
"Тому вакцинуватися у будь-якому випадку потрібно", - підсумував учений.
Нагадаємо, Комісаренко заявив, що південноафриканський штам коронавірусу дуже нагадує бразильський і є більш смертоносним.
Як писало РБК-Україна, в Україні дві дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали 5 осіб. 352 142 громадян отримали перше щеплення.
Так, в Офісі президента пояснили повільні темпи вакцинації тим, що Україна має недостатню кількість вакцин.