Возле Запорожской АЭС на этой неделе слышали взрыв и стрельбу, - МАГАТЭ

Рано утром в среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, за которым последовал, очевидно, огонь из стрелкового оружия вблизи объекта или на нем.

"Представители" ЗАЭС проинформировали команду МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по "защите станции" от беспилотников в этом районе, но сама ЗАЭС не подвергалась нападению и не было никаких повреждений или жертв.

Никаких дополнительных подробностей об этом инциденте сразу не поступало. Эксперты МАГАТЭ запросили доступ на территорию, но им сказали, что повреждений, подлежащих проверке, нет, и что эта территория находится вне контроля станции.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Напомним, Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция - была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Интервенты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно станцию посетили эксперты МАГАТЭ, время от времени проводящие ротации. Заметим, что в прошлый раз россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Как отмечали в "Энергоатоме", с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Также недавно в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Там он проверил ситуацию с персоналом и не только.