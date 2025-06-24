Возле Варшавы произошло ДТП с участием украинцев, есть пострадавшие

В Польше на трассе S17 вблизи Варшавы произошла серьезная авария с участием украинцев. Без пострадавших не обошлось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lublin112.pl.
Итак, 24 июня около 3:00 утра на 88-м километре скоростной дороги в направлении Варшавы произошла серьезная аварии.
Со слов главы полиции района Рыки в Польше, столкнулись два транспортных средства: грузовой фургон Volkswagen под управлением 22-летнего гражданина Украины и тягач Renault с полуприцепом, которым управлял 61-летний украинец.
Полицейские установили, что оба водителя были трезвы и имели соответствующие документы на право управления транспортом.
Предварительно, водитель фургона не учел дорожные условия и не снизил скорость, из-за чего врезался в полуприцеп грузовика.
В момент аварии в фургоне находилось восемь пассажиров, все - граждане Украины. В результате столкновения четыре человека получили травмы и были госпитализированы, одну из пострадавших медики эвакуировали вертолетом скорой помощи.
Сейчас 22-летний водитель Volkswagen задержан. Правоохранители проводят расследование обстоятельств ДТП под надзором прокуратуры.
Из-за аварии движение на трассе S17 в направлении Варшавы было полностью перекрыто несколько часов. Водители вынуждены были пользоваться объездом через воеводскую дорогу №839, что усложнило движение в регионе. Сейчас полоса движения разблокирована, транспорт курсирует в обычном режиме.
В полиции в очередной раз напомнили водителям быть внимательными, особенно ночью, и не превышать скорость, чтобы избежать подобных аварий.
Напомним, в Украину вернулась первая группа украинских подростков и их сопровождающих, которые пострадали в автокатастрофе во Франции 13 июня. Всего прибыли 40 человек.
Известно, что после ДТП во Франции один из двух украинских водителей, которые управляли автобусом во время аварии 13 июня, получил официальное обвинение в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений.
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