Возле Варшавы произошло ДТП с участием украинцев, есть пострадавшие

Итак, 24 июня около 3:00 утра на 88-м километре скоростной дороги в направлении Варшавы произошла серьезная аварии.

Со слов главы полиции района Рыки в Польше, столкнулись два транспортных средства: грузовой фургон Volkswagen под управлением 22-летнего гражданина Украины и тягач Renault с полуприцепом, которым управлял 61-летний украинец.

Полицейские установили, что оба водителя были трезвы и имели соответствующие документы на право управления транспортом.

Предварительно, водитель фургона не учел дорожные условия и не снизил скорость, из-за чего врезался в полуприцеп грузовика.

В момент аварии в фургоне находилось восемь пассажиров, все - граждане Украины. В результате столкновения четыре человека получили травмы и были госпитализированы, одну из пострадавших медики эвакуировали вертолетом скорой помощи.

Сейчас 22-летний водитель Volkswagen задержан. Правоохранители проводят расследование обстоятельств ДТП под надзором прокуратуры.

Из-за аварии движение на трассе S17 в направлении Варшавы было полностью перекрыто несколько часов. Водители вынуждены были пользоваться объездом через воеводскую дорогу №839, что усложнило движение в регионе. Сейчас полоса движения разблокирована, транспорт курсирует в обычном режиме.

В полиции в очередной раз напомнили водителям быть внимательными, особенно ночью, и не превышать скорость, чтобы избежать подобных аварий.