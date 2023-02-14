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У Умани автомобиль наехал на дорожников: двое погибли (фото)

Фото: автомобиль наехал на дорожников возле Умани (facebook.com/cherkasypolice)
Автор: Наталия Гурковская

В Уманском районе произошло ДТП, в котором погибли двое рабочих дорожной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

"Двое мужчин, которые находились рядом с транспортным средством и проводили ремонтные работы, погибли на месте. Погибшим 39 и 43 года", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 13 февраля, около 14:20 часов, на 169 километре автодороги "Киев-Одесса", неподалеку от села Нестеровка Уманского района. На автодороге рабочие автодорожники ремонтировали дорожное полотно. Во время выполнения работ работники установили знаки - "дорожные работы" и "ограничение скорости".

Предварительно правоохранители установили, что 45-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль дорожной службы.

Водитель грузового автомобиля задержан в процессуальном порядке статьей 208 УПК Украины.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Продолжается следствие.

Как сообщалось, ночью водитель не справился с управлением и въехал в стену дома в городе Жовква Львовской области. В результате аварии погиб водитель и трое пассажиров.

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ДТПУмань