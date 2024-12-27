Возле ТЦК в Житомирской области произошел теракт: что известно (фото, видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины и СБУ.

Так, сообщение о происшествии поступило в полицию около 15:30 от дежурного местного ТЦК. На месте работали следственно-оперативные группы ГУНП области и Бердичевского райотдела полиции, взрывотехники и криминалисты.

Уже на месте ЧП полицейские нашли сумку с самодельным взрывным устройством, наполненным элементами поражения из металлических шариков, и мобильный телефон.

"К счастью, он не сдетонировал. Кроме того, правоохранители обнаружили телефон, с которого, вероятно, происходила видеотрансляция и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали подозреваемых в совершении теракта возле ТЦК в Житомирской области (npu.gov.ua)

Задержание главного подозреваемого

В области сразу была введена специальная полицейская операция для задержания подозреваемых. О розыске также были извещены правоохранители из соседних регионов.

"Уже через несколько часов в Житомире был задержан один из подозреваемых - 41-летний ранее неоднократно судимый за незаконное обращение с наркотиками и кражи, уроженец Донецкой области", - рассказали в полиции.

Патрульные полицейские задержали его в маршрутном автобусе, который направлялся в Киев.

Подозреваемый действовал не один

Позже правоохранители выяснили, что ему помогала 23-летняя жительница Бердичева, которая попадала в поле зрения правоохранителей за наркопреступления.

"Именно она передала мужчине взрывное устройство. Ее разыскали и задержали. По имеющейся информации, сообщники организовали теракт под руководством российских кураторов", - отметили в ведомстве.

Правоохранители задержали подозреваемых в совершении теракта возле ТЦК в Житомирской области (t.me/SBUkr/13649)

После встречи с сообщницей, как пишет СБУ, злоумышленник спрятал взрывное устройство в пакет и оставил его под дверью ТЦК. Отойдя на "безопасное" расстояние, террорист дистанционно совершил подрыв с помощью мобильного телефона и самодельного электродетонатора, который был закреплен на взрывчатке.



"Для отчетности перед куратором мужчина заранее установил мобильный телефон, спрятанный в коробку напротив здания ТЦК, который транслировал подрыв в режиме реального времени. По стечению обстоятельств в результате происшествия никто не пострадал", - отметили в спецслужбе.

Досудебное расследование проводят следователи УСБУ в Житомирской области по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании сообщникам меры пресечения. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.