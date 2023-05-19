Около Славянска полицейские обнаружили тела пяти человек, погибших от артобстрелов РФ

"На днях в Богородичное отправились следственные полиции Славянска, взрывотехники ГУНП области и участники поискового отряда "Плацдарм". В стихийных захоронениях на улицах и на территории домовладений полицейские обнаружили тела пяти человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три из них - мужчины в возрасте 60, 65 и 72 года, которых убили вражеские снаряды в период с середины мая до начала июня. Личности еще двух погибших предстоит установить.

Тела были доставлены в морг Славянска, правоохранители начали расследование фактов нарушения законов и обычаев войны.

Бои в районе Богородичного

Год назад на территории Святогорской громады Краматорского района шли ожесточенные бои. Оккупационные войска пытались зайти в Святогорск со стороны Лимана, атакуя город и окружающие населенные пункты. Немало артобстрелов приходилось на село Богородичное, что впоследствии стало одним из рубежей обороны украинских военных.

Следствием почти полного разрушения населенного пункта стала гибель его жителей, тела которых находят до сих пор. Всего на освобожденных территориях Донецкой области полицейские обнаружили 385 тел, из них 309 - гражданские.