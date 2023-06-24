Возле штаба армии РФ в Ростове слышна стрельба и взрывы. У местных паника

На опубликованных в соцсетях фото и вид можно заметить, как местные жители в панике бегут из района, где расположен штаб. Однако есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Также отсутствует информация о причине взрыва.

Кроме этого на выездах из города образовались пробки. .жители города спешат оставить его из-за конфликта бойцов ЧВК "Вагнера" и регулярной армии РФ.

Что этому предшествовало

Напомним, между владельцем ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин винит Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, на позициях их заменила регулярная армия.

Вчера конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину – читайте об этом в нашем материале.

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