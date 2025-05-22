Возле штаб-квартиры ЦРУ произошла стрельба: СМИ узнали детали

Неназванный источник рассказал NBC News, что рано утром (по местному времени) один человек был подстрелен охранниками возле штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии.

В ЦРУ заявили, что возле штаб-квартиры произошел "инцидент, связанный с безопасностью".

Собеседник NBC News в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемая - женщина, но других подробностей пока нет.

По словам представителя ЦРУ, главные ворота в настоящее время закрыты, а сотрудникам рекомендовано искать альтернативные пути.

В то же время CNN пишет, что женщина находится под стражей. При этом неясно, что заставило сотрудников службы безопасности агентства открыть огонь.