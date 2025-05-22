ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Возле штаб-квартиры ЦРУ произошла стрельба: СМИ узнали детали

Четверг 22 мая 2025 18:10
UA EN RU
Возле штаб-квартиры ЦРУ произошла стрельба: СМИ узнали детали Иллюстративное фото: охранники штаб-квартиры ЦРУ открыли огонь (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Под штаб-квартирой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) сегодня, 22 мая, произошла стрельба. В результате инцидента есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News и CNN.

Неназванный источник рассказал NBC News, что рано утром (по местному времени) один человек был подстрелен охранниками возле штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии.

В ЦРУ заявили, что возле штаб-квартиры произошел "инцидент, связанный с безопасностью".

Собеседник NBC News в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемая - женщина, но других подробностей пока нет.

По словам представителя ЦРУ, главные ворота в настоящее время закрыты, а сотрудникам рекомендовано искать альтернативные пути.

В то же время CNN пишет, что женщина находится под стражей. При этом неясно, что заставило сотрудников службы безопасности агентства открыть огонь.

Убийство двух сотрудников посольства Израиля

Напомним, вчера, 21 мая, в Вашингтоне неподалеку от офиса ФБР неизвестный застрелил двух сотрудников посольства Израиля.

Как выяснилось позже, он убил молодую пару, которая собиралась пожениться.

Президент США Дональд Трамп, реагируя на трагедию, заявил, что это проявление антисемитизма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУ Соединенные Штаты Америки
NEWS
Путин снова приказал создать "буферную зону" на границе с Украиной
Путин снова приказал создать "буферную зону" на границе с Украиной
DAILY
Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"