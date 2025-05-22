Возле штаб-квартиры ЦРУ произошла стрельба: СМИ узнали детали
Под штаб-квартирой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) сегодня, 22 мая, произошла стрельба. В результате инцидента есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News и CNN.
Неназванный источник рассказал NBC News, что рано утром (по местному времени) один человек был подстрелен охранниками возле штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии.
В ЦРУ заявили, что возле штаб-квартиры произошел "инцидент, связанный с безопасностью".
Собеседник NBC News в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемая - женщина, но других подробностей пока нет.
По словам представителя ЦРУ, главные ворота в настоящее время закрыты, а сотрудникам рекомендовано искать альтернативные пути.
В то же время CNN пишет, что женщина находится под стражей. При этом неясно, что заставило сотрудников службы безопасности агентства открыть огонь.
Убийство двух сотрудников посольства Израиля
Напомним, вчера, 21 мая, в Вашингтоне неподалеку от офиса ФБР неизвестный застрелил двух сотрудников посольства Израиля.
Как выяснилось позже, он убил молодую пару, которая собиралась пожениться.
Президент США Дональд Трамп, реагируя на трагедию, заявил, что это проявление антисемитизма.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.