Вблизи Парижа неизвестные напали на официального представителя правительства Франции

Группа людей напала на официального представителя правительства Франции Приску Тевено, а также трех ее помощников. Инцидент произошел в коммуне Медон-ла-Форе к юго-западу от Парижа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Габриэля Атталя в соцсети Х.
"Сегодня (3 июля. - ред.) вечером кандидат Приска Тевено и члены ее предвыборной команды подверглись нападению четырех человек в Медоне, когда они расклеивали предвыборные плакаты", - написал он.
Глава правительства осудил нападение и призвал положить конец насилию и ненависти.
Как сообщает BFMTV, в нападении приняли участие около 15 человек. По данным Le Parisien, на Тевено и ее помощников напали пять человек, двух помощников представителя правительства госпитализировали.
По делу задержали четырех человек, трое из которых являются несовершеннолетними. Прокуратура начала расследование, о мотивах нападавших пока ничего не известно.
30 июня состоялся первый тур досрочных парламентских выборов во Франции. По его результатам, партия "Возрождение" действующего президента страны Эммануэля Макрона набрала более 15%, а ультраправая партия пророссийской Марин Ле Пен - более 30%.
Макрон призвал к более широкой сплоченности против ультраправых политсил во втором туре выборов 7 июля.
Причиной выборов стал проигрыш партии Макрона на выборах в Европарламент, после чего президент распустил Национальное собрание Франции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.