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Возле Купянска полиция обнаружила тело мужчины, погибшего из-за обстрела оккупантов

Фото: Эксгумация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 17 мая, в селе Куриловка (Харьковская область) стражи порядка обнаружили тело мужчины, который в прошлом году погиб во время обстрела оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"13 сентября в прошлом году во время вражеского обстрела села Куриловка Купянского района погиб 45-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот момент мужчина находился у подъезда дома, где он проживал. Потерпевший погиб на месте.

17 мая правоохранители эксгумировали труп мужчины и направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, что в четверг, 11 мая, правоохранители под Купянском обнаружили тело женщины, которая осенью прошлого года погибла от обстрелов россиян.

Ранее сообщалось, что на севере Донецкой области полиция эксгумировала тела шести человек. Часть из них погибли от обстрелов армии РФ.

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