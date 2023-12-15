У Кременной ВСУ из беспилотника уничтожили позиции оккупантов (видео)

По его словам, позиции оккупантов были уничтожены на Кременском направлении. Однако он не уточнил, где именно.

"Военнослужащие Второго интернационального легиона работают по враждебным позициям", – написал Лисогор.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру четверга, 15 декабря, составили 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 343 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 20 беспилотников.

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