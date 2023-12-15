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У Кременной ВСУ из беспилотника уничтожили позиции оккупантов (видео)

Фото: возле Кременной ВСУ из беспилотника уничтожили позиции оккупантов (видео) (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины продолжают использовать беспилотников на фронте. На этот раз с помощью дрона были уничтожены позиции оккупантов.

Как сообщает РБК-Украина , видео опубликовал в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Артем Лисогор.

По его словам, позиции оккупантов были уничтожены на Кременском направлении. Однако он не уточнил, где именно.

"Военнослужащие Второго интернационального легиона работают по враждебным позициям", – написал Лисогор.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру четверга, 15 декабря, составили 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 343 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 20 беспилотников.

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Война России против Украины