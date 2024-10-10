Возле границы в Польше произошло смертельное ДТП с украинцами

Напомним, в июле на дороге от Познани в немецкий город Франкфурт произошла авария с гражданами Украины. В микроавтобусе в момент дорожного инцидента находились девять украинцев, среди пассажиров было четверо детей.

Еще одна смертельная авария с украинцами произошла около Познани 30 июля. Микроавтобус с украинцами протаранил грузовик.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.