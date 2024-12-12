Возле Иерусалима произошел теракт, погиб ребенок и три человека были ранены

Израильский автобус был обстрелян на шоссе в районе Западного берега возле Иерусалима недалеко от села Бейт-Джала, около контрольно-пропускного пункта. В результате атаки погиб 12-летний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Newsru.co.il.
После обстрела транспорта нападавший или нападавшие скрылись с места происшествия.
Водитель автобуса после стрельбы довез людей, среди которых были раненые, к КПП "Менарот", где его уже ждали кареты "скорой помощи".
Позже медики из больницы Хадасса Эйн-Керем в Иерусалиме рассказали, что мальчик скончался от огнестрельных ранений. Уточняется, что рана была очень серьезная - пуля попала ребенку в шею.
Также парамедики сообщили, что в результате теракта пострадали еще три человека - у 40-летней женщины были огнестрельные ранения, а еще два человека получили порезы от осколков стекла.
Израильские силы безопасности выясняют обстоятельства теракта, проверяют автобус после обстрела. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали, что на въезде в Бейт-Лехем были установлены блокпосты.
Автобус следовал маршрутом из Бейтар-Илита в Иерусалим.
Палестинские источники рассказали израильским СМИ, что террористы попытались сдаться палестинским службам безопасности в Бейт-Лехеме, но те якобы передали одного нападавшего израильским военным.
Ранее сообщалось, что 1 октября в Тель-Авиве неизвестные устроили стрельбу в районе Яффо. Сначала сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших. Но позже количество жертв и раненых возросло.
Впоследствии стало известно, что среди раненых в результате теракта в Тель-Авиве есть украинка.
Также напомним, что в конце ноября прошлого года в Иерусалиме неизвестные устроили стрельбу возле автобусной остановки. Сообщалось о 8 раненых и одной погибшей.
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