Возле Иерусалима произошел теракт, погиб ребенок и три человека были ранены

После обстрела транспорта нападавший или нападавшие скрылись с места происшествия.

Водитель автобуса после стрельбы довез людей, среди которых были раненые, к КПП "Менарот", где его уже ждали кареты "скорой помощи".

Позже медики из больницы Хадасса Эйн-Керем в Иерусалиме рассказали, что мальчик скончался от огнестрельных ранений. Уточняется, что рана была очень серьезная - пуля попала ребенку в шею.

Также парамедики сообщили, что в результате теракта пострадали еще три человека - у 40-летней женщины были огнестрельные ранения, а еще два человека получили порезы от осколков стекла.

Израильские силы безопасности выясняют обстоятельства теракта, проверяют автобус после обстрела. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали, что на въезде в Бейт-Лехем были установлены блокпосты.

Автобус следовал маршрутом из Бейтар-Илита в Иерусалим.

Палестинские источники рассказали израильским СМИ, что террористы попытались сдаться палестинским службам безопасности в Бейт-Лехеме, но те якобы передали одного нападавшего израильским военным.