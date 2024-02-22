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Возле Иерусалима случился теракт: есть жертвы, много раненых

Фото: возле Иерусалима случился теракт 22 февраля, есть жертвы и много раненых (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в четверг, 22 февраля, на 1-й трассе возле Иерусалима неизвестные открыли стрельбу. Погибли от одного до трех человек, десять пострадали, трое террористов застрелены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

"Трое террористов, приехавших на автомобиле, вышли из него и начали стрелять из автоматического оружия по машинам, стоявшим в пробке при движении в сторону Иерусалима на 1-й трассе", - пишет издание.

Двое террористов были застрелены на месте нападения, вскоре был найден и застрелен третий террорист, попытавшийся скрыться.

"Террористы на 1-й трассе были вооружены двумя автоматическими винтовками М-16, пистолетом-пулеметом "Карл Густав" и еще одним пистолетом. Была у одного из них и газовая граната", - добавляют журналисты.

 

По данным издания, в результате теракта убит мужчина примерно 20 лет, пострадали десять человек, женщина 23 лет в тяжелом состоянии. Отметим, что данные о количестве жертв разняться. В соцсетях пишут о трех погибших.

Теракты в Израиле

Теракты для Израиля стали уже привычным явлением. Только за ноябрь прошлого года здесь случилось пять терактов и нападений на израильтян.

Например, в Иерусалиме утром 30 ноября 2023 года неизвестные устроили стрельбу возле автобусной остановки, расположенной недалеко от въезда в город. Сейчас известно о 8 раненых и одной погибшей.

Кроме того, 16 ноября 2023 года, на 60-й трассе, к югу от Иерусалима трое террористов напали на людей. Их ликидировали, но пять человек были ранены. А 6 ноября теракт произошел около Старого города Иерусалима. Тогда погибла 20-летняя младший сержант полиции. Еще один полицейский легко ранен. Террориста застрелили.

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ИзраильТеракт