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Возле Чернигова произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, есть пострадавшие

Фото: Возле Чернигова произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, есть пострадавшие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Черниговской области на автодороге "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" 10 декабря произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали все пассажиры маршрутки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Черниговской области.

Как отмечает пресс-служба, водитель автобуса, двигаясь из села Роище в направлении Чернигова, не справился с управлением и наехал на блокпост.

"В результате автопроисшествия все семеро пассажиров маршрутки получили травмы разной степени тяжести. Водитель после оказания медицинской помощи не госпитализировался", - добавляет пресс-служба.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины, которое предусматривает:

  • штраф в виде исправительных работ сроком до двух лет;
  • арест сроком до шести месяцев;
  • ограничение свободы сроком до трех лет.

Расследование продолжается.

Фото: Возле Чернигова произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, есть пострадавшие (facebook.com/policechernigivshchini)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области недавно произошло ДТП с участием рейсового автобуса Львов-Одесса и фурой. В результате столкновения есть погибший.

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ДТПЧерниговская область