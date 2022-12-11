В Черниговской области на автодороге "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" 10 декабря произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали все пассажиры маршрутки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Черниговской области.
Как отмечает пресс-служба, водитель автобуса, двигаясь из села Роище в направлении Чернигова, не справился с управлением и наехал на блокпост.
"В результате автопроисшествия все семеро пассажиров маршрутки получили травмы разной степени тяжести. Водитель после оказания медицинской помощи не госпитализировался", - добавляет пресс-служба.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины, которое предусматривает:
Расследование продолжается.
Фото: Возле Чернигова произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, есть пострадавшие (facebook.com/policechernigivshchini)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области недавно произошло ДТП с участием рейсового автобуса Львов-Одесса и фурой. В результате столкновения есть погибший.
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