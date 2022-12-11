Как отмечает пресс-служба, водитель автобуса, двигаясь из села Роище в направлении Чернигова, не справился с управлением и наехал на блокпост.

"В результате автопроисшествия все семеро пассажиров маршрутки получили травмы разной степени тяжести. Водитель после оказания медицинской помощи не госпитализировался", - добавляет пресс-служба.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины, которое предусматривает:

штраф в виде исправительных работ сроком до двух лет;

арест сроком до шести месяцев;

ограничение свободы сроком до трех лет.

Расследование продолжается.

Фото: Возле Чернигова произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, есть пострадавшие (facebook.com/policechernigivshchini)