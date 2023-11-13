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Возле дома внучки Байдена произошла стрельба. Бандиты пытались залезть в машину

Архивное фото: У дома внучки Байдена произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Агенты секретной службы, которые защищали внучку президента Джо Байдена, открыли огонь после того, как три человека попытались ворваться в автомобиль спецагентов.

Об этом заявил представитель правоохранительных органов США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам чиновника, агенты, которым поручено защищать Наоми Байден, были с ней в районе Джорджтауна поздно вечером в воскресенье.

Они увидели, как трое людей разбили окно припаркованного и незанятого внедорожника. Чиновник не смог публично обсуждать детали расследования.

Один из агентов открыл огонь, но никто не пострадал, говорится в заявлении Секретной службы. Было замечено, что три человека убегали на красной машине, и Секретная служба сообщила, что направила региональный бюллетень столичной полиции, чтобы она разыскала ее.

В США увеличилось количество угонов автомобилей

В этом году в Вашингтоне наблюдается значительный рост количества угонов автомобилей. Полиция сообщила о более чем 750 угонах автомобилей в этом году и более чем 6000 сообщений об угнанных транспортных средствах в округе. 

Член палаты представителей США Генри Куэльяр из Техаса пострадал от угона недалеко от Капитолия в прошлом месяце. Трое вооруженных бандитов угнали его машину, но не причинили ему физического вреда.

Случаи массовой стрельбы в США

В апреле этого года в городе Джаспер, штат Техас, девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного бала. Инцидент произошел в средней школе, в зале церковного собрания.

В ночь на 26 октября неизвестный устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн, США. Погибли по меньшей мере 22 человека, ранены от 50 до 60 человек.

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