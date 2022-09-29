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Возле Бахмута убит командир "вагнеровцев"

Фото: убит командир ЧВК "Вагнера" Алексей Нагин (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине ликвидирован командир ЧВК "Вагнера" 41-летний Алексей Нагин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.

Как пишут в Telegram-канале, ссылаясь на ряд информационных ресурсов, 20 сентября возле Бахмута был убит 41-летний командир штурмового отряда ЧВК "Вагнера" Алексей Нагин, по прозвищу "Терек".

Нагин, по данным InformNapalm, являлся "ветераном" боевых действий в Чечне, Грузии, на Донбассе, в Сирии и Ливии.

За свои "заслуги" был награжден тремя орденами мужества, платиновой звездой героя ЧВК "Вагнера", медалями "За отвагу" и "За защиту Крыма". Также Нагин "удостоен" звания героя России, так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщалось, российский бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера", которая участвовала в боевых действиях в Сирии и в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине воюют примерно 4,5-5 тысяч наемников "группы Вагнера". Их используют для штурмовых действий на Донбассе.

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Вагнеровцы