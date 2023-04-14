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Большинство украинских экспертов не поддерживают административное регулирование цен на электроэнергию, - опрос

Фото: большинство украинских экспертов не поддерживают административное регулирование цен на электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Административное регулирование цен на электроэнергию не способствует привлечению необходимых инвестиций в развитие энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос "Центра Разумкова".

Как отмечается, большинство опрошенных экспертов не одобряют административное регулирование цен на рынке электрической энергии (56%) для населения и промышленности, поскольку это не будет способствовать привлечению необходимых инвестиций для обеспечения надежности и развития энергетической инфраструктуры Украины.

Экспертный опрос проводился социологической службой "Центра Разумкова" с 26 февраля по 15 марта этого года. Были опрошены эксперты исследовательских научных учреждений и организаций, преподаватели вузов, специалисты по энергетике в областных, городских администрациях, работники аппарата Правительства, Офиса президента.

Ранее в государственной компании "Центрэнерго" заявили, что для обеспечения стабильного прохождения следующего отопительного сезона нужно поднять уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственных угледобывающих предприятий.

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Электроэнергия