Большинство украинских экспертов не поддерживают административное регулирование цен на электроэнергию, - опрос

Административное регулирование цен на электроэнергию не способствует привлечению необходимых инвестиций в развитие энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос "Центра Разумкова".
Как отмечается, большинство опрошенных экспертов не одобряют административное регулирование цен на рынке электрической энергии (56%) для населения и промышленности, поскольку это не будет способствовать привлечению необходимых инвестиций для обеспечения надежности и развития энергетической инфраструктуры Украины.
Экспертный опрос проводился социологической службой "Центра Разумкова" с 26 февраля по 15 марта этого года. Были опрошены эксперты исследовательских научных учреждений и организаций, преподаватели вузов, специалисты по энергетике в областных, городских администрациях, работники аппарата Правительства, Офиса президента.
Ранее в государственной компании "Центрэнерго" заявили, что для обеспечения стабильного прохождения следующего отопительного сезона нужно поднять уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственных угледобывающих предприятий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.