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Больше никаких батутов? Рогозину из-за ранения в Украине грозит паралич

Фото: Дмитрий Рогозин, бывший глава Роскосмоса (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может остаться парализованным после "неудачного" празднования Дня рождения во временно оккупированном Донецке. Один из осколков в результате обстрела застрял в его шейном позвонке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.

Как объяснило ничтожество российскому изданию, оставлять осколок нельзя, поскольку это может вызвать паралич, в то же время вытащить его сложно.

"Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра (операция состоится, якобы 26 декабря, - ред.). Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И вытаскивать тоже проблема. Думают (как вытащить осколок, - ред.)", - сказал Рогозин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Донецке был обстрелян ресторан "Шеш-Беш", в котором Рогозин праздновал День рождения. Как объяснили украинские пограничники, они не могли лично вручить ему протокол о нарушении границы, поэтому "передали" его во время празднования.

Также недавно жалкий Рогозин угрожал Украине и нашим героям якобы "экспериментальным" оружием на фронте, которое "не попало под серийное производство в России".

Во время пребывания на должности главы "Роскосмоса" Рогозин также угрожал США тем, что они будут отправлять своих космонавтов к МКС на батуте в ответ на введенные санкции из-за аннексии Россией Крыма.

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