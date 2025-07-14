Белорусский вертолет сбил российский дрон, летевший в Украину, - источники

В субботу, 12 июля, белорусские силы противовоздушной обороны уничтожили российский ударный дрон, который летел в Украину.

Согласно информации, ударный беспилотник типа "Гербера" был обнаружен вертолетом Ми-24, который выполнял задачу по контролю воздушного пространства Беларуси.

Как сообщают источники в украинской разведке, в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находилось по меньшей мере три российских беспилотника.

Вертолет белорусских сил ЧП во время выполнения задачи по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона.

Фото: Гомельская область, Беларусь

Сообщается, что обломки сбитого БпЛА упали на территории Гомельской области.