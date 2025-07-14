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Белорусский вертолет сбил российский дрон, летевший в Украину, - источники

Понедельник 14 июля 2025 09:39
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Белорусский вертолет сбил российский дрон, летевший в Украину, - источники Фото: Белорусский Ми-24 уничтожил российский ударный БпЛА "Гербера" (Милитарный)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

Вертолет Беларуси уничтожил российский ударный беспилотник, который направлялся в сторону Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

В субботу, 12 июля, белорусские силы противовоздушной обороны уничтожили российский ударный дрон, который летел в Украину.

Согласно информации, ударный беспилотник типа "Гербера" был обнаружен вертолетом Ми-24, который выполнял задачу по контролю воздушного пространства Беларуси.

Как сообщают источники в украинской разведке, в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находилось по меньшей мере три российских беспилотника.

Вертолет белорусских сил ЧП во время выполнения задачи по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона.

Белорусский вертолет сбил российский дрон, летевший в Украину, - источникиФото: Гомельская область, Беларусь

Сообщается, что обломки сбитого БпЛА упали на территории Гомельской области.

Напомним, что 10 июля в Литве подняли истребители из-за неизвестного дрона из Беларуси. Из-за угрозы руководство страны перешло к укрытиям. Неизвестный беспилотник упал в километре от белорусской границы, возле закрытого пункта пропуска Шумск.

Позже министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила, что это был российский беспилотник "Гербера" - дрон-приманка без боевой, предназначенный для отвлечения ПВО. Как он смог долететь до территории Литвы через Украину и Беларусь, пока не установлено.

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