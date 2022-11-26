Белорусские пограничники "подбросили" на границу Украины группу нелегалов (фото, видео)

"Республика Беларусь продолжает поддерживать искусственно созданный миграционный кризис и намеренно создает условия для попыток незаконного пересечения границы мигрантами... Группу нелегальных мигрантов выходцев из Юго-Восточной Азии на государственной границе задержали пограничники Житомирского отряда ", - говорится в сообщении.

Так, при выполнении задач пограничники заметили дорожку следов, ведущую с территории Беларуси, после чего обнаружили и остановили шестерых иностранцев. Как в дальнейшем выяснилось - они граждане Пакистана и Бангладеш.

Фото: белорусские пограничники "подбросили" на границу Украины группу нелегалов (dpsu.gov.ua)

"Задержанные мужчины сообщили, что по территории Беларуси их до границы с Украиной на автомобиле довезли лица в военной форме, они предполагают, что это были представители пограничной службы РБ. Далее им указали в каком направлении мигранты должны следовать", - говорится в сообщении.

При этом также выяснилось, что мужчины контактировали с силовиками РБ, которые и организовали их незаконный маршрут и приказали после незаконного пересечения украинской границы позвонить по телефону и сообщить о своем местонахождении.

"Это подтверждается и переписками в мессенджерах в телефонах иностранцев. По словам путешественников, до этого они безуспешно пытались попасть в Польшу, тоже при содействии белорусских правоохранителей. Однако долгого путешествия у мигрантов не удалось, сразу после незаконного пересечения границы они были задержаны украинскими пограничниками, - добавляют в ГПСУ.

Напомним, что недавно Польша достроила стену на границе с Беларусью, такая инициатива была вызвана миграционным кризисом, который в прошлом году спровоцировал режим Лукашенко.