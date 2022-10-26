В Беларуси заявляют, что мобилизацию не планируют. Но в армию зовут

"Никакой мобилизации в Беларуси нет и не предвидится. Сегодня мы нейтрализуем угрозы нашей национальной безопасности, военной безопасности имеющимся комплектом сил и средств системы национальной безопасности, военной организации государства", - сказал он.

Вольфович отметил, что Вооруженные силы страны должны быть укомплектованы, чтобы быть боеготовыми.

Он добавил, что в Беларуси проходит плановая призывная осенняя кампания и подчеркнул, что служба в армии - это конституционный долг.

"Пусть мальчишки, кто не служил в армии, получат опыт, возмужают, найдут друзей. Служить в армии сегодня почетно", - сказал он.

Напомним, РБК-Украина анализировало, есть ли угроза повторного наступления Беларуси на территорию Украины.

Также отметим, что по данным Генштаба, в Беларуси проводится скрытая мобилизация под видом учебных сборов. Так, беларусы уже начали получать повестки на военные сборы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.