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В Беларуси заявили, что Польша может быть причастна к диверсии в Мачулищах

Фото: российский самолет А-50, который подорвали на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В Беларуси заявили, что спецслужбы Польши также могут быть причастны к подрыву российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BELTA.

"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий, с большой вероятностью, можно утверждать, что к проведению этой акции причастны также спецслужбы Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что в ней было задействовано несколько человек из числа так называемых "беглых", которые сейчас находятся на территории Польши", - заявил оперативный сотрудник КГБ.

По его словам, эти люди "причастны к каналам организации поставок на территорию Беларуси средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Республики, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации".

Напомним, 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" партизаны атаковали российский разведывательный самолет А-50 с помощью двух дронов.

Система дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 MAINSTAY в Белоруссии имеет большое значение для российской армии. После подрыва А-50 у России осталось шесть таких самолетов.

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые подтвердил диверсию на аэродроме "Мачулищи", где подорвали российский самолет-наводчик А-50. При этом белорусский диктатор нафантазировал историю с "украинским диверсантом".

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