В Беларуси смерть Лукашенко будут считать военной угрозой: Минобороны предлагает правки

Министерство обороны Беларуси представило законопроект, который меняет перечень угроз, которые могут стать основанием для введения военного положения в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rfi .

Как отмечается, документ призван привести действующее законодательство в соответствие с новой Военной доктриной.

Законопроект впервые на законодательном уровне определяет так называемые "внутренние военные угрозы".

К ним, в частности, отнесены создание незаконных вооруженных формирований, вооруженное противостояние между различными слоями белорусского общества на идеологической или политической почве, а также покушение на жизнь президента или его гибель.

Пропагандистское издание "Минская правда" в пояснении к законопроекту прямо связывает эти формулировки с угрозой "цветной революции".

В случае реализации такого сценария, согласно Конституции РБ, власть получит право немедленно ввести чрезвычайное или военное положение для "недопущения захвата власти".

Смерть диктатора Беларуси Александра Лукашенко теперь официально рассматривается как угроза национальной безопасности, что позволяет привлекать армию к стабилизации ситуации внутри страны.

Полномочия вооруженных сил, согласно документу, расширяются - им предоставляется право на "проведение превентивных мероприятий для нейтрализации военной угрозы".

Кроме того, военные получают возможность участвовать в "недопущении развертывания внутреннего вооруженного конфликта", а также влиять на "информационное пространство для достижения политических, экономических и других целей, отвечающих национальным интересам".