В Беларуси опубликовали видео атаки беспилотников на российский самолет А-50

Общественная организация бывших белорусских силовиков ByPol предоставила видео, на котором зафиксирована часть атаки беспилотников на российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету " Наша Ніва ".

ByPol обещает обнародовать полную версию видеозаписи атаки беспилотников на российский самолет А-50 на своем Telegram-канале.

Сам момент атаки на видео не попал.

На видео видно, как дроны приближаются к взлетно-посадочной полосе и двигаются в сторону российского самолета.

Напомним, что российский самолет А-50, базировавшийся на белорусском аэродроме "Мачулищи", был атакован дронами производства компании DJI. Они были переоборудованы под дроны-камикадзе и переносили взрывчатку.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на российском самолете ДРЛО А-50 после сообщений об атаке на белорусский аэродром изменился цвет крыльев и тарелки. Это подтверждают спутниковые снимки за 19 и 28 февраля.

В сети появились первые спутниковые снимки белорусского аэродрома "Мачулищи", где произошла атака партизан на разведывательный самолет россиян А-50.

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