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Белорусы на границе с Польшей построили понтон для переправы нелегалов

Фото: белорусы на границе с Польшей построили понтон для переправы нелегалов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На польско-белорусской границе не прекращаются попытки нелегального проникновения мигрантов с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пограничной службы Польши.

"Белорусские службы постоянно подвозят иностранцев к границе, обозначают место пересечения, дают инструменты, чтобы перерезать ограждение. В районе населенного пункта Крынки 15 человек (12 из Афганистана и 3 - из Сирии) пересекли приграничную реку Свислочь, используя для переправы понтоны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 9 марта Польша начала укреплять границу с Беларусью и устанавливает там противотанковые ежи.

Кроме того,Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью.

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