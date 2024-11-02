В Беларуси за решеткой скончался 22-летний политзаключенный

По данным "Весны", основатель которой, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, сам находится в заключении, белорусские власти отказались раскрыть причину смерти Шлетгауэра, которая наступила 11 октября, но о которой стало известно лишь недавно.

Правозащитные организации утверждают, что в стране сейчас содержится около 1300 политических заключенных, и многим из них отказывают в надлежащей медицинской помощи и общении с семьями.

В "Весне" говорят, что Шлетгауэр стал отцом, находясь под стражей. Гражданин России, получивший вид на жительство в Беларуси в 2018 году, до ареста работал на полимерном заводе.

Лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, чей муж Сергей Тихановский отбывает 19,5-летний срок лишения свободы в Беларуси, призвала провести независимое расследование смерти Шлетгауэра и заявила, что международным экспертам необходимо разрешить посещать тюрьмы страны.