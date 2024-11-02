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В Беларуси за решеткой скончался 22-летний политзаключенный

Суббота 02 ноября 2024 23:58
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В Беларуси за решеткой скончался 22-летний политзаключенный Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Беларуси умер уроженец России Дмитрий Шлетгауэр, отбывавший 12-летний срок за шпионаж и "содействие экстремистской деятельности". Он стал седьмым инакомыслящим, умершим в тюрьме с тех пор, как в 2020 году режим Александра Лукашенко начал жесткие и масштабные репрессии против оппозиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского правозащитного центра "Весна", которое цитирует AP.

По данным "Весны", основатель которой, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, сам находится в заключении, белорусские власти отказались раскрыть причину смерти Шлетгауэра, которая наступила 11 октября, но о которой стало известно лишь недавно.

Правозащитные организации утверждают, что в стране сейчас содержится около 1300 политических заключенных, и многим из них отказывают в надлежащей медицинской помощи и общении с семьями.

В "Весне" говорят, что Шлетгауэр стал отцом, находясь под стражей. Гражданин России, получивший вид на жительство в Беларуси в 2018 году, до ареста работал на полимерном заводе.

Лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, чей муж Сергей Тихановский отбывает 19,5-летний срок лишения свободы в Беларуси, призвала провести независимое расследование смерти Шлетгауэра и заявила, что международным экспертам необходимо разрешить посещать тюрьмы страны.

Напомним, Беларусь назначила новые выборы президента на 26 января 2025 года. Россия уже вызвалась "помочь" силовиками.

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