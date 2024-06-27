В Беларуси экс-посол покончил с собой. СМИ пишут о пытках в КГБ

Как сообщает издание, самоубийство произошло 23 июня, но о смерти Сидоренко Министерство иностранных дел Беларуси сообщило только сегодня - после того, как информация появилась в независимых СМИ. Однако никаких деталей трагедии в ведомстве не рассказали.

Сидоренко был послом Беларуси в Германии с 2016 по 2024 год. Его уволили с этой должности указом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко 11 марта этого года. Новой должности в МИДе он не получил.

Как рассказали источники издания, по возвращении из своей посольской командировки из Германии, Сидоренко стал объектом внимания Комитета государственной безопасности (КГБ). По их словам, экс-посол "не вылезал из полиграфов и допросов".

"Видимо, не выдержал происходящего", - предположил информированный собеседник.

"Наша Ніва" также отмечает, что все возвращающиеся из ЕС карьерные дипломаты Беларуси сейчас становятся объектами тщательного оперативного изучения спецслужб.