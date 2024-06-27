RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси экс-посол покончил с собой. СМИ пишут о пытках в КГБ

Фото: бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко (МИД Беларуси)
Автор: Татьяна Степанова

Бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко покончил жизнь самоубийством. Он прыгнул из многоэтажки в Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наша Ніва".

Как сообщает издание, самоубийство произошло 23 июня, но о смерти Сидоренко Министерство иностранных дел Беларуси сообщило только сегодня - после того, как информация появилась в независимых СМИ. Однако никаких деталей трагедии в ведомстве не рассказали.

Сидоренко был послом Беларуси в Германии с 2016 по 2024 год. Его уволили с этой должности указом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко 11 марта этого года. Новой должности в МИДе он не получил.

Как рассказали источники издания, по возвращении из своей посольской командировки из Германии, Сидоренко стал объектом внимания Комитета государственной безопасности (КГБ). По их словам, экс-посол "не вылезал из полиграфов и допросов".

"Видимо, не выдержал происходящего", - предположил информированный собеседник.

"Наша Ніва" также отмечает, что все возвращающиеся из ЕС карьерные дипломаты Беларуси сейчас становятся объектами тщательного оперативного изучения спецслужб.

 

 

Напомним, в ноябре 2022 года умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Вероятной причиной смерти было самоубийство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьКГБ