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В Беларуси экс-посол покончил с собой. СМИ пишут о пытках в КГБ

Четверг 27 июня 2024 20:00
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В Беларуси экс-посол покончил с собой. СМИ пишут о пытках в КГБ Фото: бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко (МИД Беларуси)
Автор: Татьяна Степанова

Бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко покончил жизнь самоубийством. Он прыгнул из многоэтажки в Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наша Ніва".

Как сообщает издание, самоубийство произошло 23 июня, но о смерти Сидоренко Министерство иностранных дел Беларуси сообщило только сегодня - после того, как информация появилась в независимых СМИ. Однако никаких деталей трагедии в ведомстве не рассказали.

Сидоренко был послом Беларуси в Германии с 2016 по 2024 год. Его уволили с этой должности указом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко 11 марта этого года. Новой должности в МИДе он не получил.

Как рассказали источники издания, по возвращении из своей посольской командировки из Германии, Сидоренко стал объектом внимания Комитета государственной безопасности (КГБ). По их словам, экс-посол "не вылезал из полиграфов и допросов".

"Видимо, не выдержал происходящего", - предположил информированный собеседник.

"Наша Ніва" также отмечает, что все возвращающиеся из ЕС карьерные дипломаты Беларуси сейчас становятся объектами тщательного оперативного изучения спецслужб.

Напомним, в ноябре 2022 года умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Вероятной причиной смерти было самоубийство.

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