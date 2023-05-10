Беларусь обвиняет Украину в якобы попытке подготовки терактов 9 мая

Сообщается, что в Беларуси задержали группу молодых людей за якобы подготовку теракта. Отмечается, что они дают признательные показания.

Также указано, что задержанных объединяет знакомство с еще одним гражданином Беларуси, который на данный момент находится в Киеве. Он якобы получил задание от ГУР Минобороны Украины, а потом нашел исполнителей в Беларуси. В сети публиковали специально размытые фотографии и имена "действующих лиц": Валерий - 23 года, Виктория - 29 лет, Анна - 24 года и Андрей - 29 лет. Указано, что санкции статей Уголовного кодекса, которые им вменяют, - вплоть до смертной казни.

СМИ пишет, что в Беларусь якобы прибыли посылки с взрывчаткой, которые замаскировали под бытовые приборы. Указано, что "ее хватило бы, чтобы пустить под откос сразу несколько поездов или устроить теракт среди людей во время празднования 9 мая". Отмечается, что в нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в Беларуси.

Напомним, в ГУР предупреждали о вероятности российских провокаций на 9 мая, в том числе и против Беларуси.

РБК-Украина также сообщало, что 9 мая на украинско-белорусской границе появились новые билборды и включили гимн Украины.

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