В Белом доме заявили, что Байден не лечится от болезни Паркинсона

"Лечился ли президент от болезни Паркинсона? Нет. Он лечится от болезни Паркинсона? Нет, не лечится. Принимает ли он лекарство от болезни Паркинсона? Нет", - сказала она во время встречи с журналистами.

Данные СМИ о визитах врача

Так представитель администрации президента США отреагировала на недавнюю публикацию издания New York Times. В нем рассказывалось, что медицинский специалист по болезни Паркинсона посещал Белый дом по меньшей мере 8 раз с августа по март. Такие данные, по информации СМИ, показали журналы посетителей.

При этом обзор Reuters журналов посетителей резиденции американского президента показал, что невролог и специалист по двигательным расстройствам из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида доктор Кевин Кеннард посещал Белый дом 8 раз с августа по март.

"Каннард является соавтором исследования лечения ранней болезни Паркинсона в медицинском центре Университета Вандербильта", - говорится в публикации западного новостного агентства.

"Согласно журналам, Кеннард встретился с врачом Белого дома доктором Кевином О'Коннором в Белом доме в середине января. О визитах Каннарда в Белый дом впервые сообщила The New York Post 6 июля", - пишет Reuters.

Также бывший американский чиновник рассказал западным журналистам, что один бывший чиновник Белого дома, работавший на Байдене, когда он был вице-президентом при президенте Бараке Обаме и в качестве президента, лечился от мигрени в 2016 году у того же врача. Тогда медик приезжал в резиденцию главы государства раз в месяц "в рамках своей ротации".

Реакция Белого дома

Между тем, во время брифинга Жан-Пьер отказался подтверждать или уточнять данные о визитах Каннарда.

По ее словам, Байден трижды посещал невролога во время ежегодного медицинского осмотра. Чиновница не объяснила присутствие Каннарда в Белом доме, но предположила, что это могло быть связано с лечением некоторых военных, работающих в комплексе резиденции президента США.

"Тысячи военнослужащих прибывают в Белый дом, и они находятся под наблюдением медицинской части", - сказала она.

Что предшествовало

Напомним, ранее в июле представитель Белого дома подтвердил американским СМИ, что Байден обратился к врачу через несколько дней после дебатов с Дональдом Трампом, которые были оценены как неудачными для действующего главы государства. По его словам, президент хотел проверить свою простуду, и сейчас он "хорошо поправляется".

Добавим, 6 июля Байден в телеинтервью ABC ответил на упреки о своих физической форме и когнитивных способностях. Он также отказался от независимого медицинского обследования, которое бы подтвердило, что он готов отбыть еще один срок в должности.

А 8 июля издание Вloomberg писало, что Байден заявил коллегам-демократам, что он останется в президентской гонке в 2024 году.