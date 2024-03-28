Он в очередной раз подтвердил, что США предупреждали российские спецслужбы о подготовке атаки экстремистов в Москве.

По его словам, ответственность за теракт несет именно "Исламское государство", а утверждение властей РФ о причастности к нему Украины - "чушь".

"Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза", - добавил Кирби.

Представительница МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на это заявление. Она сказала, что в русском языке таких пословиц якобы нет.

Теракт под Москвой