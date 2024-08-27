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В Белом доме назвали теракт РФ против Украины "классической схемой Путина" и снова пообещали ПВО

Фото: советник президента США Джон Кирби (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Белом доме назвали очередной массированный обстрел Украины со стороны России "классической схемой Путина" и заявили, что США "сосредоточены" на укреплении противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, которое цитирует Голос Америки.

"Мы однозначно осуждаем эти атаки. Это классическая схема действий Владимира Путина по энергетической инфраструктуре, особенно потому, что он знает, что погода скоро поменяется и что людям потребуется гораздо больше тепла и электроэнергии, поскольку в Украине становится холоднее. Это снова был классический шаг Путина. И то, на чем мы сосредоточены, - чтобы у них были как можно более надежные средства противовоздушной обороны", - сказал Кирби.

Он заявил, что ПВО Украины сработало "отлично", сбив большинство воздушных целей, и что США собираются "убедиться", "что они могут продолжать это делать".

"Поэтому мы сосредоточены на перехватчиках и системах противовоздушной обороны не только от Соединенных Штатов, но и от союзников и партнеров", – сказал Кирби.

Напомним, утром 26 августа Россия массированно атаковала Украину с воздуха, применив 127 ракет и 109 дронов. По данным ВМС, в результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

Целями оккупантов были объекты энергетики. По всей стране возникли перебои со снабжением электроэнергией. В столице света не было большей части суток. Какие именно объекты были поражены, неизвестно. Во вторник, 27 августа, в ряде регионов будут задействованы графики отключения электроэнергии.

В настоящее время атака России против Украины продолжается. Украинскую территорию атакуют ударные дроны, объявлена угроза применения баллистики. Взрывы раздались в Кривом Роге.

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