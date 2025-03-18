В Белой Церкви произошла стрельба в ТРЦ: ранен один человек

В Белой Церкви в одном из ТРЦ произошла стрельба, в результате которой пострадал посетитель спортивного клуба. Полиция Киевской области начала расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.
Полиция начала расследование после инцидента со стрельбой в одном из ТРЦ в Белой Церкви, в результате которого пострадал посетитель спортивного клуба. Нападавшие, ворвавшись в помещение, произвели несколько выстрелов и скрылись с места происшествия.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 11:04, после чего на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики.
По предварительным данным, группа неизвестных лиц совершила нападение, ранив одного из посетителей спортклуба. Пострадавший был госпитализирован.
Событие зарегистрировано в Белоцерковском районном управлении полиции. Ведется следствие, разыскиваются нападавшие, а также продолжается опрос свидетелей для выяснения всех обстоятельств.
В соответствии с результатами расследования будет решаться вопрос правовой квалификации.
Напомним, в конце ноября 2024 года в отеле Sky Loft в Киеве произошел конфликт между компаниями мужчин. Он привел к драке.
Во время драки один из участников конфликта достал оружие и начал вести стрельбу. В результате этого были ранены.
При этом в центре Киева в кафе, 28 января, вечером неизвестный выстрелил в 68-летнего мужчину. Его госпитализировали.
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