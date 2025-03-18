В Белой Церкви произошла стрельба в ТРЦ: ранен один человек

В Белой Церкви в одном из ТРЦ произошла стрельба, в результате которой пострадал посетитель спортивного клуба. Полиция Киевской области начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Полиция начала расследование после инцидента со стрельбой в одном из ТРЦ в Белой Церкви, в результате которого пострадал посетитель спортивного клуба. Нападавшие, ворвавшись в помещение, произвели несколько выстрелов и скрылись с места происшествия.

Фото: полиция Киевской области

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 11:04, после чего на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики.

По предварительным данным, группа неизвестных лиц совершила нападение, ранив одного из посетителей спортклуба. Пострадавший был госпитализирован.

Фото: полиция Киевской области

Событие зарегистрировано в Белоцерковском районном управлении полиции. Ведется следствие, разыскиваются нападавшие, а также продолжается опрос свидетелей для выяснения всех обстоятельств.

В соответствии с результатами расследования будет решаться вопрос правовой квалификации.