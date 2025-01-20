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В Белой Церкви трое подростков избили девочку: полиция начала расследование

Фото: Конфликт между подростками (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Белой Церкви в Киевской области подростки избили 12-летнюю девочку. Сейчас полицейские расследуют инцидент.

Инцидент стал известен после обращения матери потерпевшей в полицию.

По предварительным данным, телесные повреждения ребенку нанесли трое несовершеннолетних: ровесница потерпевшей, а также двое парней в возрасте 15 и 16 лет.

Во время первоочередных следственных действий полицейские нашли видеозапись, на которой зафиксирован факт избиения девочки.

Дознанием Белоцерковского управления полиции Киевской области было открыто досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Следователи дадут правовую оценку действиям каждого из участников инцидента. Сейчас продолжаются следственные действия согласно требованиям действующего законодательства.

 

 

Напомним, что в Оболонском районе Киева посреди футбольного поля девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Полицейские установили потерпевшую местную жительницу и четырех девушек, которые нанесли ей телесные повреждения.

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