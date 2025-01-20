В Белой Церкви трое подростков избили девочку: полиция начала расследование
В Белой Церкви в Киевской области подростки избили 12-летнюю девочку. Сейчас полицейские расследуют инцидент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
Инцидент стал известен после обращения матери потерпевшей в полицию.
По предварительным данным, телесные повреждения ребенку нанесли трое несовершеннолетних: ровесница потерпевшей, а также двое парней в возрасте 15 и 16 лет.
Во время первоочередных следственных действий полицейские нашли видеозапись, на которой зафиксирован факт избиения девочки.
Дознанием Белоцерковского управления полиции Киевской области было открыто досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.
Следователи дадут правовую оценку действиям каждого из участников инцидента. Сейчас продолжаются следственные действия согласно требованиям действующего законодательства.
Напомним, что в Оболонском районе Киева посреди футбольного поля девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Полицейские установили потерпевшую местную жительницу и четырех девушек, которые нанесли ей телесные повреждения.