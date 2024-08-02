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В Белой Церкви мужчина взорвал гранату во время ссоры с женой, женщина умерла

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из домов Белой Церкви, во время ссоры, 57-летний мужчина взорвал гранату. В результате взрыва погибла его жена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Киевской области.

Что произошло

57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, где отдельно проживали его жена и сын. Во время спора он взорвал гранату "РГД-5" в одной из комнат. 

В результате взрыва все члены семьи получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Женщина скончалась во время реанимационных мероприятий. 36-летний сын злоумышленника находится в стабильности состоянии. 

Что грозит 

Злоумышленник сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщили о подозрении по фактам покушения на убийство и незаконного обращения с боеприпасами. 

Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.  

Напомним, РБК-Украина писало о том, как во Львове недавно у многоэтажки взорвалась граната в результате чего погиб мужчина.

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Белая Церковь