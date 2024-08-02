В Белой Церкви мужчина взорвал гранату во время ссоры с женой, женщина умерла

В одном из домов Белой Церкви, во время ссоры, 57-летний мужчина взорвал гранату. В результате взрыва погибла его жена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Киевской области.

Что произошло

57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, где отдельно проживали его жена и сын. Во время спора он взорвал гранату "РГД-5" в одной из комнат.

В результате взрыва все члены семьи получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Женщина скончалась во время реанимационных мероприятий. 36-летний сын злоумышленника находится в стабильности состоянии.

Что грозит

Злоумышленник сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщили о подозрении по фактам покушения на убийство и незаконного обращения с боеприпасами.

Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.