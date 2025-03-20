Белый дом обвиняет Байдена в дефиците яиц: убили миллионы кур перед инаугурацией Трампа

"Администрация Байдена убила почти 8 МИЛЛИОНОВ кур перед инаугурацией президента Трампа, что привело к дефициту поставок и росту цен", - написала пресс-секретарь капслоком.

Ливитт заявила, что яичный кризис - это кризис Байдена, но Трамп и министр сельского хозяйства Брук Лесли Роллинз "его исправляют!"

Пресс-секретарь обнародовала график забоя кур до и после инаугурации Трампа, на котором видно снижение этого показателя.

Яичный кризис в США

В начале 2025 года в США возник дефицит куриных яиц, что привело к значительному росту цен на этот продукт. Стоимость десятка яиц в США поднялась до 10 долларов.

Основной причиной кризиса стала эпидемия птичьего гриппа, начавшаяся в 2022 году, в результате которой погибло более 130 млн голов домашней птицы.

Эпидемия птичьего гриппа вынудила власти уничтожать миллионы кур-несушек, что привело к снижению производства яиц. В некоторых штатах полки магазинов опустели, и были введены ограничения на продажу яиц в одни руки.

Для решения проблемы администрация Трампа обратилась к европейским странам с просьбой увеличить экспорт яиц на американский рынок, однако получила отказ.