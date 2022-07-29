Били запальними боєприпасами. З'явилося відео обстрілу житлових будинків у Нікополі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РДА Євгена Євтушенка.

Також Євтушенко показав наслідки обстрілу. На фото видно, що від удару постраждали житлові будинки. Крім того, декілька ракет впали на кладовище.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони з "Градів". У Нікополі удар був нанесений по житловому кварталу. Всього по місту випустили понад 40 реактивних снарядів. В результаті удару пошкоджено шість приватних будинків і господарські будівлі.

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